Pannenkoeken als bindmiddel bij De Strooppot

Mijdrecht – De geur van pannenkoeken is meer dan alleen een belofte van iets lekkers. Het is een geur die herinneringen oproept, gesprekken op gang brengt en mensen samenbrengt. Verleden week woensdag werd dat opnieuw bewezen in restaurant De Strooppot in Mijdrecht, waar de Zonnebloem een pannenkoekenlunch organiseerde voor haar gasten.

De middag begon met koffie en een soesje, geserveerd door vrijwilligers die niet alleen serveerden, maar ook sfeer brachten. Daarna volgde een klassieker: bingo. Geen prijzenfestival, maar wel een feest van herkenning, spanning en applaus. Elke ‘bingo’ werd gevierd alsof het de hoofdprijs betrof. En terecht. Het ging niet om de waarde van de prijs, maar om het plezier van het spel.

Toen de pannenkoeken op tafel kwamen, veranderde het geroezemoes in tevreden stiltes en smakelijke kreten. Naturel, met spek, appel of een royale laag stroop, de variatie was groot, de waardering nog groter.

Op de foto: Smikkelen en smullen in De Strooppot. Foto: aangeleverd.