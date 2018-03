Paniek om explosief in de Duikerstraat

Aalsmeer – Grote paniek in de Duikerstraat in Nieuw-Oosteinde afgelopen donderdag 22 maart rond acht uur in de avond. Er was een melding bij de politie binnen gekomen over een aangetroffen explosief.

Een jongeman zou thuis zijn gekomen met iets dat veel lijkt op een handgranaat. Een familielid heeft hierop de hulpdiensten gebeld. De politie arriveerde met diverse wagens. Agenten hebben direct de straat afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is opgeroepen om het explosief te onderzoeken en als nodig onschadelijk te maken. De granaat is ter plaatse met succes onbruikbaar gemaakt.

Het is nog onduidelijk hoe de jongeman aan het explosief is gekomen. Hij is door de politie ondervraagd.

Foto: VTF – Vivian Tusveld