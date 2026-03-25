Palmpasenactiviteiten in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Met Palmpasen start in de Rooms-Katholieke traditioneel de Goede Week, waarin de intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Kinderen kunnen in meerdere dorpen een eigen palmpaasstok maken. Dat kan woensdag 25 maart om 15.00 uur in de pastorie in Mijdrecht, vrijdag 27 maart om 15.00 uur in BSO De Zon in De Hoef en zaterdag 28 maart om 14.30 uur in ’t Trefpunt in Abcoude. Deelnemers moeten zelf een stok en haantje meenemen. Tijdens de bijeenkomst wordt de symboliek van de versieringen toegelicht. Zondag 29 maart zijn er gezinsvieringen in De Hoef (09.30 uur), Abcoude (10.00 uur) en Mijdrecht (11.00 uur).
Op de foto: Pastoor Den Hartog met een palmpaasstok. Foto: aangeleverd.