Paasverwennerij voor gasten van de Zonnebloem

Aalsmeer – Het Paasweekend kan niet meer stuk voor de gasten van de Zonnebloem afdeling Aalsmeer en Rijsenhout. Van de Riki stichting mochten de Zonnebloem vrijwilligers goedgevulde Paaspakketten rondbrengen.

De Riki Stichting zet zich in voor een liefdevolle wereld en organiseert jaarlijks acties in de zomermaanden, herfstperiode en met Kerst en Pasen. Betekenisvolle ontmoetingen zijn hierbij een belangrijk element. Door het geven en ontvangen van herhaalde liefdevolle aandacht ontstaat meer verbondenheid tussen mensen en wordt het aantal geluksmomenten vergroot.

Die liefdevolle aandacht hebben de gasten exact zo ervaren. Het waren geluksmomenten voor hen. De Zonnebloem vrijwilligers zagen bij elke deur blije en lachende mensen staan die de Paaspakketten in ontvangst namen. Een heerlijke verwennerij werd het genoemd.

Bestuurslid gezocht

De afdeling Aalsmeer en Rijsenhout is nog op zoek naar een bestuurslid Activiteiten die het bestuur komt versterken. Wie interesse heeft in deze functie of meer wil weten over de Zonnebloem kan contact opnemen met voorzitter Veron Goemans via 06-22943184 of stuur een mail naar veronzonnebloem@gmail.com.