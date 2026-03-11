Uithoorn – De Schutse in Uithoorn start in maart met een speciaal Paasprojectkoor, waarvoor iedereen zich kan aansluiten: zowel ervaren zangers als mensen die nog nooit in een koor hebben gezongen. De initiatiefnemers hopen dat drempels verdwijnen en dat ook nieuwkomers de stap durven zetten. “De liederen zijn toegankelijk en niet te moeilijk”, laat organisator Guusta Mathlener‑Stoll weten. “Bovendien krijgen deelnemers desgewenst een karaokeversie mee naar huis, zodat zij in hun eigen tempo kunnen oefenen. Zingen moet vooral plezier geven.”

Het projectkoor repeteert vier keer een uur en sluit af met een optreden tijdens de kerkdienst op eerste paasdag, zondag 5 april. De repetities vinden plaats op 11, 18 en 25 maart en op 1 april, telkens van 19.00 tot 20.00 uur. De bijeenkomsten worden gehouden in De Schutse, De Mérodelaan 1. Wie wil meedoen, kan zich opgeven bij Guusta Mathlener‑Stoll. Zij zorgt ervoor dat er een muziekmap klaarligt voor iedere deelnemer. Mail: g.mathlener-stoll@pkn-uithoorn.nl.

Op de foto: Paasprojectkoor van start in De Schutse. Foto: aangeleverd.