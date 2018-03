Paasbroden-actie Lions Ophelia enorm succes

Aalsmeer – Op uitnodiging van bakkerij Vooges hebben de dames van Lionsclub Aalsmeer Ophelia samen met een aantal bevriende dames zich op zaterdag 17 maart ingespannen om 1.000 paasbroden te bakken. De opbrengst hiervan is bestemd voor Stichting Kinderfondsen Nederland. De dames hadden van te voren een campagne gevoerd om zo veel mogelijk broden te verkopen aan vrienden, bekenden, buren, familie en bedrijven. Dat de dames over een groot netwerk beschikken werd al snel duidelijk. Van 500 verkochte broden steeg het aantal snel door naar 600, 800, 900 en uiteindelijk zelfs naar iets meer dan 1.000 broden!!

Werk aan de winkel

Dat betekende werk aan de winkel, want deze broden moesten echt allemaal met de hand gemaakt worden. Gelukkig was daar de deskundige begeleiding van Wim en Jasper Engel, die met veel geduld lieten zien hoe je een perfect broodje bakt. Het werd een dag van hard werken, maar ook van heel veel plezier. De dames hebben echt geprobeerd om liefde in de broden te stoppen en dat proef je!

Heel veel dank

De opbrengst van de actie gaat naar Stichting Kinderfondsen Nederland. Deze stichting zet zich in voor kinderen in een achterstandssituatie en probeert voor hen het verschil te maken op het gebied van sport, bijles of een dagje uit. Er wordt daarbij gekeken om het geld zoveel mogelijk lokaal te besteden.

Lionsclub Aalsmeer Ophelia wil bakkerij Vooges enorm bedanken voor het mogelijk maken van deze actie. Daarnaast ook alle vrijwilligsters die zo hard gewerkt hebben, heel veel dank. Maar vooral iedereen die deze Pasen smult van een brood dat niet alleen jezelf maar ook anderen blij maakt: bedankt voor deelname aan de actie!