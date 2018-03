Paard weer op droge na ijskoud ‘bad’

Aalsmeer – Zou ie gedacht hebben dat het ijs sterk genoeg was, is ie uitgegleden? In ieder geval zijn vandaag, donderdag 1 maart, de brandweer en de politie groots uitgerukt voor een alarmering over een paard te water aan de Mr. Jac. Takkade. Rond het middaguur is het dier op het ijs gevallen, door de laag heen gezakt en in het koude water beland.

De brandweer heeft het paard gelukkig vrij snel uit het water weten te redden. Met de takelkraan, mankracht en een duiker is het dier na een half uurtje op het droge getrokken. Het paard is gelijk afgedroogd en voorzien van een warm kleedje. Voor zover het er nu naar ziet, maakt het dier het goed. Een dierenarts is ter plaatse gekomen om het paard te onderzoeken.

Foto: Davey Baas Photography