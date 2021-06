Aalsmeer – Donderdag 24 juni omstreeks kwart voor elf ’s avonds is langs de Mr. Jac. Takkade een paard in de sloot aangetroffen. Een voorbijganger ontdekte het dier in het water en schakelde direct hulp in. Ook de brandweer werd gealarmeerd.

Binnen een half uur werd het paard door de brandweer op het droge getrokken. Er waren meerdere pogingen nodig, omdat het paard in eerste instantie niet meewerkte. Het paard kwam er voor zover bekend zonder letsel vanaf en is op stal gezet.

Foto’s: VTF