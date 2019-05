Ouderenmiddag Wilnis

Wilnis – Op donderdag 16 mei j.l. was er in De Roeping in Wilnis een leuke laatste middag van dit seizoen voor ouderen gehouden. Al meer dan vijftig jaar wordt er twee keer per maand van september tot en met mei een gezellige ouderenmiddag georganiseerd. Op de laatste middag proberen zij altijd iets speciaals te doen en dit keer hebben ze de mondharmonicaclub Oude Klanken uitgenodigd.

Met zestien mensen kwamen zij een gezellige middag bezorgen. Onder leiding van dirigent Piet Zaal werden er heerlijke meezingliedjes gespeeld, maar ook konden de aanwezigen luisteren naar de vijfde symfonie van Beethoven.

De dirigent zong gezellig mee en wist oude herinneringen op te roepen. Je zag jezelf weer schommelen op de melodie van “Als de klok van Arnemuiden” en “In het bronsgroen eikenhout”. Gelukkig waren er boekjes waar de tekst instond, want het eerste couplet weet je nog wel, maar op latere leeftijd blijk je toch wel vergeetachtig te worden. Mariska, één van de vrijwilligers nam afscheid en op de wijs van “My Bonnie is over the Ocean” hebben de gasten met behulp van de mondharmonicaclub haar prachtig toegezongen.

De mondharmonicaclub bestaat al drie en dertig jaar. Het was de eerste keer dat ze bij ons te gast waren. Voor herhaling vatbaar.

Wilt U ook eens onze ouderenmiddagen bezoeken, wij beginnen weer op donderdag 5 september 2019 in De Roeping te Wilnis.