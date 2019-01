Oud en nieuw rustig verlopen in Aalsmeer

Aalsmeer – Oud en Nieuw is in Aalsmeer rustig verlopen. De brandweer is in de avond en nacht wel voor diverse meldingen uitgerukt, maar ‘grote’ incidenten hebben gelukkig niet plaats gevonden.

De brandweer werd even voor half zeven in de avond gealarmeerd voor een woningbrand aan de Kamperfoeliestraat. Er woedde een brand in de pijp van de schoorsteen. Met behulp van de hoogwerker van de brandweer Hoofddorp zijn de brandbare deeltjes uit de pijp verwijderd. De schade is beperkt gebleven.

Even voor half negen in de avond zijn de leden van het vrijwillige korps opnieuw op weg gegaan naar een brandmelding. Dit keer een buitenbrand langs de Noordzuidroute in De Kwakel. Ter plaatse bleek het een kampvuur in iemand zijn achtertuin te zijn. Rond half tien in de avond werd de brandweer gealarmeerd voor een automatische brandmelding in een pand aan de Teelmanstraat. Loos alarm, de bewoners hadden gerookt onder de rookmelder.

Helaas toch een vernieling op oudejaarsavond. Even over tien uur is de brandweer naar de Schweitzerstraat in Kudelstaart gereden om een brandje in een ondergrondse container met plastic te blussen. Om kwart voor elf opnieuw een automatische brandmelding. Dit keer bij de studio’s aan de Van Cleeffkade. Eveneens loos alarm.

Even voor half twee in de nacht werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Noordmanlaan in De Kwakel. Samen met de brandweer van Uithoorn is Aalsmeer hierheen gereden. Er bleek ‘slechts’ een haag in de brand te staan. Deze is geblust door de brandweermannen van Uithoorn.

Daarna snel terug naar Aalsmeer voor opnieuw een melding, een buitenbrand aan de Hornweg. Hier bleek vuurwerkafval in de brand te staan. Het vuurtje is geblust met een HD-straal. Hierna bleef het stil in de kazerne en konden de brandweerlieden net als de rest van Aalsmeer genieten van oliebollen en om twaalf uur rondom spetterend vuurwerk.

Bron: Brandweer Aalsmeer

Foto: Marco Carels (schoorsteenbrand)