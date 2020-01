Oud en nieuw in Aalsmeer rustig verlopen

Aalsmeer – In tegenstelling tot buurgemeente Uithoorn heeft Aalsmeer een vrij rustige oud en nieuw viering beleefd. Op oudejaarsdag is wel veel vuurwerk afgestoken en zijn zowel de gemeente als de politie enkele malen gebeld door inwoners die zich ergerden over de enorme knallen.

Ook vanaf het moment dat officieel vuurwerk de lucht in mocht, zijn voor een behoorlijk bedrag aan rotjes en knalpotten de lucht in geschoten. Even na twaalf uur, de start van 2020, barstte het feest los en kon in diverse wijken genoten worden van vooral mooi siervuurwerk.

Drukke nacht voor brandweer

De Brandweer van Aalsmeer kijkt op een aantal buitenbrandjes na terug op een rustig verlopen jaarwisseling in Aalsmeer en Kudelstaart. Een drukke nacht was het wel voor de leden van het korps. De Brandweer van Aalsmeer is opgeroepen om met de dompelpomp te komen assisteren bij een zeer grote brand in het westelijk havengebied in Amsterdam, heeft geassisteerd in Uithoorn en in de binnenstad van de hoofdstad en heeft zelfs tijdelijk de brandweerkazerne Hendrik herbezet. “Al met al een drukke nacht voor onze kazerne”, laat het Brandweerkorps van Aalsmeer weten.

Foto: Brandweer Aalsmeer