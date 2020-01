Oranje verliest van Spanje, EK handbal voorbij

Trondheim – De Oranjeheren hebben de laatste poulewedstrijd op het EK verloren van regerend Europees Kampioen Spanje. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson verloor met 25-36 en is op het eerste EK ooit uitgeschakeld. Nederland eindigt als derde in de poule van vier.

Het eerste doelpunt van de wedstrijd wordt gemaakt door Spanje. Al snel komt Nederland op gelijke hoogte via een goal van cirkelspeler Samir Benghanem. Dan zijn het de Spanjaarden die direct uitlopen naar een ruime 1-5 voorsprong. Luc Steins scoort tweemaal voor Oranje nadat hij de Spaanse defensie met een schijnbeweging op het verkeerde been zet. Ook Kay Smits scoort, in ondertal, en zorgt ervoor dat de achterstand verkleind wordt naar 4-7.

Halverwege de eerste helft worden de Oranjeheren slordiger in de aanval wat leidt tot veel balverlies. De tegenstander profiteer hier van en weet een gat van zeven doelpunten te slaan: 7-14. Toon Leenders, Kay Smits (2x), Luc Steins en Jeffrey Boomhouwer zorgen er met hun treffers voor dat Nederland met nog twee minuten te spelen inloopt: 12-16. De linkerhoekspeler van Spanje krijgt veel ruimte en maakt de zeventiende goal van de Spanjaarden. Het slotakkoord in de eerste helft is voor Jeffrey Boomhouwer die met een fantastisch vliegertje, afgemaakt achter zijn rug langs, de ruststand bepaalt op 13-17 in het voordeel van Spanje.

Spanje maakt direct de eerste twee goals in de tweede helft. Via Bobby Schagen (2x) en Jeffrey Boomhouwer komt Oranje dichterbij Spanje. Echter laten de Spanjaarden dat niet zomaar gebeuren en scoren ze drie keer achter elkaar: 16-23. Het gat wordt zelfs even acht doelpunten, wanneer Jorge Maqueda zijn afstandsschot afvuurt: 17-24.

Kay Smits is voor de Oranjeheren wederom van grote waarde en schiet halverwege de tweede helft de bal twee keer hard tegen de touwen. De Spaanse aanval draait goed en met mooie passes wordt het gat vergoot naar negen doelpunten 20-29. Voor Oranje is de fantastisch keepende Corrales een groot obstakel. Via goals van Samir Bengahnem (2x) en Tim Remer (2x) blijft het verschil negen: 24-33. In de laatste minuten weet Spanje de voorsprong verder uit te bouwen, de eindstand wordt bepaald op 25-36 in het voordeel van Spanje. Door deze nederlaag zijn de Oranjeheren op hun allereerste EK als derde in de poule geëindigd en is het EK voorbij. De heren gaan met opgeheven hoofd naar huis. Spanje en Duitsland plaatsen zich voor de volgende ronde.

Ook de Oranje fans kijken met plezier terug op een geweldig eerste EK Handbal. Er is feest gevierd en flink aangemoedigd op de tribune. Zij gaan eveneens tevreden naar Nederland. De spelers Jeffrey Boomhouwer en Samir Bengahnem krijgen vast een groots onthaal in hun ‘dorp’ Aalsmeer. Goed gedaan mannen, ook deze wedstrijd allebei gescoord, elk zelfs drie keer!

Foto: Jeffrey Boomhouwer.