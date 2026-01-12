Oranje Fonds zoekt initiatieven die armoede bestrijden

Regio – Het Oranje Fonds gaat op zoek naar bijzondere projecten die in aanmerking komen voor een Appeltje van Oranje in 2026. Het thema van dit jaar is ‘Samen armoede doorbreken’. Aanmelden kan tot en met 22 februari via www.oranjefonds.nl/appeltjes. Drie winnaars ontvangen in oktober een Appeltje van Oranje uit handen van koningin Máxima. Het zou een mooie ‘bekroning’ zijn voor de uitgebreide regio als organisaties in Uithoorn en De Ronde Venen in de prijzen vallen.

Armoedeproblematiek

Armoede is een hardnekkig probleem in Nederland. De impact ervan is groot en beïnvloedt de gezondheid, kansen en mogelijkheid om mee te doen. Ruim 0.5 miljoen mensen leven onder de armoedegrens en nog eens 1.1 miljoen mensen zitten net boven die grens. Bestaand armoedebeleid is vaak ingewikkeld of onvoldoende toereikend, waardoor mensen niet de steun vinden die ze nodig hebben. Sociale initiatieven zijn daarom onmisbaar in het verminderen en voorkomen van armoede. Zij staan dicht bij de mensen, hebben hun vertrouwen en bieden die steun waar mensen behoefte aan hebben.

Criterium

Voor deze editie van de Appeltjes van Oranje zoekt het Oranje Fonds organisaties die armoede en schuldenproblematiek duurzaam helpen doorbreken. Hiermee bedoelen wij organisaties die mensen versterken met kennis en vaardigheden. Een belangrijk criterium in de selectie van kanshebbers is dat de organisaties tot doel hebben om armoede te voorkomen of verminderen. De organisaties die wij zoeken zetten zich ervoor in om armoede bespreekbaar te maken, dragen bij aan een eerlijker beeld van de werkelijkheid en laten zien wat er mogelijk is als mensen de juiste steun weten te vinden.

Erkenning

Sandra Jetten directeur van het Oranje Fonds: “We hebben dit jaar wederom gekozen voor een maatschappelijk urgent thema. Initiatieven die zich inzetten voor het voorkomen en verminderen van armoede verdienen erkenning voor het werk dat zij doen. Zij zijn onmisbaar in het aanpakken van een hardnekkig probleem dat te veel mensen in Nederland raakt. Door podium te bieden aan deze initiatieven willen wij met elkaar uitdragen dat de kennis en kunde van deze initiatieven moet worden benut. Zij verdienen een gelijkwaardige plek aan tafel bij overheid en officiële instanties. Samen kunnen we echt verschil maken.”

De Appeltjes van Oranje worden elk jaar uitgereikt aan drie succesvolle sociaal maatschappelijke organisaties die bijdragen aan een verbonden samenleving. Alle winnaars ontvangen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix en een geldbedrag van 25.000 euro. Koningin Máxima reikt de prijzen uit, in lustrumjaren doet Koning Willem-Alexander dit.

Foto: Patrick van Katwijk