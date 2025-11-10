Oranje Fonds zoekt activiteiten in De Ronde Venen en Uithoorn

De Ronde Venen/Uithoorn – De inmiddels 22e editie grootste landelijke vrijwilligersactie vindt plaats op 13 en 14 maart 2026. Het Oranje Fonds zoekt ook in de gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn klussen en activiteiten voor deze. Maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen die (nieuwe) vrijwilligers zoeken kunnen sinds 3 november hun activiteiten aanmelden op NLdoet.nl.

Verbonden samenleving

Nederland wordt ingekleurd door duizenden vrijwilligers die actief zijn in hun straat, buurt of wijk. Zonder hen zouden organisaties en verenigingen als dorpshuizen, buurtmoestuinen en voedselbanken niet bestaan. Samen dragen zij bij aan een verbonden samenleving. Meedoen aan NLdoet levert deelnemende organisaties veel op. De vrijwilligers leren over de inhoud van het werk, leren mensen kennen en bouwen een band op met het doel waar de organisatie zich voor inzet.

Deelnemende organisaties, stichtingen of verenigingen kunnen bij het Oranje Fonds een maximale bijdrage aanvragen van 350 euro voor de catering of de aanschaf van materialen. Een aanvraag doen is mogelijk tot en met 31 januari 2026.

Het verschil maken

Vorig jaar werden er door het hele land meer dan 7.200 activiteiten georganiseerd, waaraan meer dan 67.000 mensen deelnamen. Van bedrijven, tot buren, tot doorgewinterde vrijwilligers. Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds: “NLdoet is elk jaar weer een feest. Het is hét moment om kennis te maken met vrijwilligerswerk en geïnspireerd te raken door de fantastische activiteiten die onze samenleving verbinden. Van samen tuinieren, tot samen dansen, tot samen verven of een klusje doen, tot de koffie met een onbekende. Als je zo’n dag met anderen aan de slag gaat, wordt niet alleen de samenleving mooier, maar jouw eigen leven ook.”

Sandra Jetten: ‘De Ronde Venen en Uithoorn, doe mee.’ Foto: Oranje Fonds.