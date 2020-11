Orange The World: Watertoren weer oranje

Aalsmeer – Van 25 november tot 10 december staat de Watertoren, net zoals vorig jaar, weer in een oranje licht in het kader van UN Orange The World. Deze actie vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen. Op 25 november, de Internationale Dag Tegen Geweld Tegen Vrouwen, zal de actie van de Verenigde Naties beginnen. Thirsa van der Meer (CDA-raadslid) en Lucie Hofman (Soroptimstenclub Ronde Venen) zijn de initiatiefnemers van deze actie.

Vorig jaar op 25 november was er een borrel in de Oude Veiling waar burgemeester Gido Oude Kotte een kleine toespraak hield, maar vanwege de corona-maatregelen is er voor gekozen om het dit jaar klein te houden. “We willen nog steeds aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen, de corona-crisis heeft dit probleem alleen maar nijpender gemaakt, maar we vonden het niet verstandig om een borrel te organiseren.”, aldus Van der Meer. Doordat mensen tijdens de lockdown meer op elkaars lip zitten, is er ook sprake van een schrikbarende toename in huiselijk en seksueel geweld wereldwijd. Volgens vrouwenrechtenorganisatie ActionAid is het aantal vrouwen dat in bijvoorbeeld Italië om hulp vroeg via de anti-geweld noodhulplijn van de regering met 59% is toegenomen.

Des te meer reden om aandacht te vragen voor dit probleem. “Geweld tegen vrouwen is nog steeds een ontzettend groot probleem, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Door gebouwen wereldwijd oranje, de kleur van hoop en van een nieuwe dageraad, op te laten lichten, willen we vrouwen laten zien dat ze niet alleen staan.” Ondanks het feit dat er geen borrel is, kunnen mensen alsnog hun steentje bijdragen. Dit kan door bijvoorbeeld oranje kleding te dragen en door foto’s op social media te plaatsen bij de Watertoren met de hashtag #orangetheworldaalsmeer.