Oplichting via verkoop gereedschap

Amstelland – Op vrijdag 7 juli is een man op de Vinkenkade te Vinkeveen aangesproken door een bestuurder van een witte Vito-bestelbus, die hem gereedschap aanbood. Het betrof een aggregaat en een gereedschapswagen/trolley.

De ‘aanbieder’ vroeg naar de bankpas van de man om te controleren of hij wel verbinding kon krijgen. Later ontdekte de man dat er een groot bedrag van zijn rekening was afgeschreven, dat vele malen de waarde van de goederen overschreed.

Hoewel het in Vinkeveen is gebeurd, is dit in het verleden ook in Aalsmeer en Uithoorn voorgekomen.

De ‘verkoper’ is een blanke man en hij spreekt accentloos Nederlands. Hij is circa 1.80 meter lang, heeft een normaal postuur, lichtbruin haar en is tussen de 50 en 55 jaar oud. Hij was netjes gekleed. Hij droeg een grijs shirt en een spijkerbroek.

Veel gebruikte redenen van het aanbieden van goederen tegen lage prijzen zijn: Het is over van een beurs, geen btw en gratis extra’s.

De politie adviseert om vooral geen goederen op straat te kopen en bij een pinbetaling altijd goed het bedrag te controleren. Maak melding van dergelijke gevallen bij de politie. Noteer als mogelijk het kenteken van de auto van de ‘verkoper’.