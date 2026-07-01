Kinderkledingruilbeurs Vinkeveen

Vinkeveen – KrijgdeKleertjes Vinkeveen organiseert op dinsdagavond 7 juli opnieuw de maandelijkse ruilbeurs voor kinderkleding. Het initiatief is opgezet om het voor iedereen eenvoudig te maken om op een duurzame manier met kinderkleding om te gaan. Daarnaast biedt het ook financieel voordeel.

Tijdens de ruilbeurs kan kinderkleding die niet meer past worden ingeleverd, gesorteerd op maat en gescheiden voor jongens en meisjes. Van deelnemers wordt verwacht dat zij kritisch zijn: de kleding dient schoon, vlekkeloos en in goede staat te zijn, zodat een volgende gebruiker er weer plezier van kan hebben.

De hoeveelheid ingeleverde kleding mag ook weer worden meegenomen, tot maximaal één bigshopper (meer inleveren is toegestaan). Vrijwilligers controleren de ingebrachte kleding.

Voor zwangeren van meer dan 20 weken geldt een speciale regeling: zonder te ruilen kunnen setjes kleding in de allerkleinste maatjes worden uitgezocht. Deze zijn vaak nog als nieuw.

De ruilbeurs vindt plaats in het ontmoetingscentrum van kerk De Morgenster, Herenweg 253, van 19.30 tot 21.00 uur. Iedereen is welkom.

KrijgdeKleertjes Vinkeveen is daarnaast op zoek naar een vrijwilliger die handig is met social media (Facebook en Instagram). Wie ongeveer een uur per maand beschikbaar is om bij te dragen aan een duurzamere wereld, kan zich melden tijdens de ruilavond of via kdkvinkeveen@gmail.com.

Op de foto: Kinderkledingbeurs in De Morgenster in Vinkeveen. Foto: aangeleverd.