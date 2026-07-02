Wie verdient de Cultuurprijs Aalsmeer 2026?

Aalsmeer – Vanaf nu kan iedereen een persoon, groep of organisatie voordragen voor de Cultuurprijs Aalsmeer 2026. De prijs is bedoeld voor mensen en organisaties die een bijzondere bijdrage leveren of hebben geleverd aan het culturele leven in Aalsmeer. De Cultuurprijs Aalsmeer is een tweejaarlijkse onderscheiding voor mensen en organisaties die kunst, cultuur of cultureel erfgoed in de gemeente zichtbaar, toegankelijk en betekenisvol maken.

Achter tentoonstellingen, concerten, voorstellingen, festivals, erfgoedprojecten en andere culturele activiteiten staan vaak mensen die zich hier jarenlang met veel passie voor inzetten. Met de Cultuurprijs worden zij in het zonnetje gezet. De prijs is bedoeld voor zowel professionele makers als vrijwilligers, verenigingen, stichtingen en andere culturele initiatieven. Iedereen mag een kandidaat voordragen. Dat kan een persoon zijn, maar ook een groep, vereniging, stichting of organisatie.

Nomineren kan tot 11 september 2026. Een onafhankelijke jury beoordeelt alle voordrachten en stelt vervolgens een shortlist van genomineerden samen. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking in november. De vorige Cultuurprijs Aalsmeer werd uitgereikt aan Constantijn Hoffscholte. Hij werd onderscheiden vanwege zijn jarenlange en veelzijdige inzet voor kunst, cultuur en erfgoed in Aalsmeer. Ken jij een persoon, groep, vereniging of organisatie die volgens jou de Cultuurprijs Aalsmeer 2026 verdient? Dien dan een voordracht in via het nominatieformulier op de website van Cultuurpunt Aalsmeer. Meer informatie en nomineren: cultuurpuntaalsmeer.nl/cultuurprijs

Foto: Uitreiking Cultuurprijs in 2024 aan Constantijn Hoffscholte door wethouder Willem Kikkert.