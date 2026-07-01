KunstRondeVenen zegt het met bloemen

Mijdrecht – De komende twee maanden krijgt de galerie van KunstRondeVenen een zomers karakter. Vanaf 2 juli zal er een expositie zijn ingericht rond het thema ‘Bloemen’ en in de maand augustus zal een Zomerexpositie zijn te bewonderen. De galerie is gevestigd in Winkel-centrum de Lindeboom 7 in Mijdrecht en deze zal zijn geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. De kunstenaars zullen bij toerbeurt als gastvrouw of -heer optreden. Enkelen zullen hun werkwijze live demonstreren. Aan de expositie in juli wordt door zestien kunstenaars deelgenomen; tekenaars, schilders, beeldhouwers, een fotograaf en een keramiste. Van elk zullen één of twee werken te zien zijn. Dertien kunstenaars werken tweedimensionaal.

Bijzonder werk

Akke Feddema schildert in een zeer realistische stijl. Zij zal, als zij aanwezig is, live aan het werk zijn. Ook Annette Bosma maakt figuratieve schilderijen. Gitta ten Hoope zal heel bijzonder werk tonen. Zij maakt gedetailleerde botanische pentekeningen en aquarellen. Aldert Kamp staat bekend om zijn prachtige schilderijen, waaronder bloemrijke landschappen. Gosia Kowalska heeft in eerdere exposities al laten zien dat zij kleurrijke bloemstillevens kan schilderen. Marian Blokker is bekend om haar meer abstracte werk en collages.

In de bloemetjes

Marie-Thérèse Willekens houdt van schilderen ‘en plein-air’; met de ezel, buiten zittend, het landschap weergeven op doek. Zulk werk zal zij in de expositie laten zien. Mieke Schenk, die doorgaans in olieverf landschappen schildert, zal in deze expositie ook twee aquarellen tentoonstellen. Ria Blommaert is een veelzijdige kunstenares, die zowel figuratief als abstract, in diverse technieken werkt. In deze expositie zal zij haar aquareltechniek laten zien. Je kunt ook realistische bloemenschilderijen verwachten van Henny Woud en Willy van Loon, hoewel de laatste ook een gestileerd weergegeven boeket zal exposeren. Frank de Leeuw is de enige die met model-fotografie aan de expositie deelneemt, maar hij heeft de vrouwen wel in de bloemetjes gezet.

Symbiose

Eric van Wattum, wiens werk over de gehele wereld in particuliere collecties is te vinden, laat in deze expositie sculpturen van metaal zien. Maaike van Rijn, die eerder dit jaar haar kleurrijke, abstracte schilderijen in de galerie presenteerde, laat in deze expositie zien, dat zij ook met het driedimensionale werk bewondering kan oogsten. Susanne Gasser, die in juni ook al in de galerie exposeerde, laat als keramiste zien dat zij ook het thema ‘bloemen’ in de vingers heeft. Paul Kassing werkt ook met klei. Speciaal voor deze expositie heeft hij gestileerde beelden gemaakt, die de symbiose tussen mens en plant uitbeelden.

Voor meer informatie over KunstRondeVenen, de deelnemende kunstenaars en hun werk: www.kunstrondevenen.nl, de Facebook-pagina van de kunstenaarsvereniging en op instagram, Kunstinderondevenen.

Op de foto: Uitleg van Ria Blommaert. Foto: aangeleverd.