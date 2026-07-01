Jubileumeditie 25 jaar Buitenborgh

Vinkeveen – Na jaren van afwezigheid maakt het Buitenborghfeest deze zomer een feestelijke comeback. Zaterdag 4 juli staat recreatiepark Buitenborgh volledig in het teken van het 25-jarig bestaan van de prachtig gelegen locatie aan het kalm kabbelende Vinkeveense Plassen; van 16.00 tot ongeveer 01.00 uur kunnen bewoners en bezoekers uit de hele regio genieten van een gevarieerd programma vol muziek, dans, lekker eten en gezelligheid.

Het jubileumfeest wordt georganiseerd door de feestcommissie van Stichting Feestelijkheden Buitenborgh. Volgens de organisatie is iedereen welkom. “We willen niet alleen iets organiseren voor onze bewoners, maar juist ook voor mensen uit Vinkeveen, Abcoude en de rest van De Ronde Venen”, vertelt organisator Eric Mostert. “Het Buitenborghfeest was voorheen een begrip in de omgeving. Het voelt bijzonder om die traditie weer nieuw leven in te blazen.”

Voor deze speciale jubileumeditie wordt het speelterrein tussen Buitenborgh Zuid en Noord omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met een grote feesttent, een verlichte dansvloer en diverse horecavoorzieningen. De verwachting is dat veel oud-bewoners, familieleden, vrienden en buurtgenoten de weg naar Buitenborgh zullen vinden. “Vijfentwintig jaar Buitenborgh is een prachtige mijlpaal”, aldus Mostert. “Dat willen we vieren met iedereen die van gezelligheid houdt. Ontmoeting, saamhorigheid en plezier staan centraal.”

Muziek voor jong en oud

Het programma start om 16.00 uur met activiteiten voor alle kinderen tot en met 15 jaar, waaronder springkussens en Kids Fun. Soulzangeres Miss Beulah verzorgt de muzikale opening van middag. In het begin van de avond volgen optredens van Peter Memphis, Eliza Romeo en de populaire tienkoppige liveband Sonny’s Inc., die verspreid over de avond drie keer het podium betreedt. Om 22.00 uur is het de beurt aan Quincy. Daarnaast zorgen een DJ en VJ voor een doorlopend muziekprogramma met onder meer dance classics. Ook sportliefhebbers hoeven niets te missen. Op een groot scherm kunnen gedurende de avond WK-voetbalwedstrijden worden gevolgd.

Vrijwilligers en sponsors

Naast muziek is er volop aandacht voor de inwendige mens. Bezoekers kunnen genieten van een uitgebreide barbecue van Slagerij Pouw uit Reigersbos, aangevuld met snacks en drankjes. Het evenement wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers en mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van bewoners en ondernemers uit De Ronde Venen.

“Zonder de inzet van onze vrijwilligers en sponsors was dit niet mogelijk geweest”, zegt Mostert. “Het laat zien hoe sterk de betrokkenheid bij Buitenborgh nog altijd is. Daar zijn we enorm trots op.”

Bewoners van Buitenborgh ontvangen vrijkaarten voor het jubileumfeest. Daarnaast zijn extra toegangskaarten beschikbaar voor belangstellenden uit de regio. Een toegangskaart kost in de voorverkoop 20 euro, inclusief een consumptiemunt. Aan de deur bedraagt de entreeprijs 25 euro, zolang er kaarten beschikbaar zijn. Aanmelden voorverkoop kan tot uiterlijk donderdag 2 juli via email: www.buitenborghfeest.nl. WhatsApp: 06 – 5885 9687. Parkeren is gratis; bezoekers wordt gevraagd de borden te volgen. De NIX18-regeling is van toepassing en legitimatie is verplicht.

Meer informatie, tickets, sponsoren en het volledige programma zijn te vinden op www.buitenborghfeest.nl.

Op de foto: Zaterdag 4 juli staat recreatiepark Buitenborgh volledig in het teken van het 25-jarig bestaan van de prachtig gelegen locatie aan het kalm kabbelende water van de Vinkeveense Plassen. Foto: Nieuwe Meerbode.