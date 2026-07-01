Straatnamen woningbouwproject Mica Mijdrecht vastgesteld

Mijdrecht – Gemeente De Ronde Venen heeft twee nieuwe straatnamen vastgesteld voor het nieuwe woningbouwproject Mica aan Hofland 203 in Mijdrecht. De namen Willem de Bruinstraat en Kristalstraat verwijzen naar het verleden van de locatie en sluiten aan bij de omgeving.

De gekozen straatnamen zijn zorgvuldig geselecteerd en sluiten aan bij de geschiedenis en identiteit van de plek. De naam Willem de Bruinstraat is een eerbetoon aan Willem de Bruin (1901-1975), aannemer en voormalig directeur van de betonfabriek die jarenlang op deze locatie gevestigd was. Daarnaast was hij twintig jaar commandant van de vrijwillige brandweer in Mijdrecht en speelde hij in de regio een belangrijke rol.

De naam Kristalstraat past binnen het thema van mineralen en edelstenen in de naastgelegen woonwijk, waar straatnamen als robijn, agaat en amethist voorkomen. Hiermee wordt de samenhang tussen de nieuwe en bestaande wijk versterkt.

Geschiedenis zichtbaar

Bij de keuze van de straatnamen is gezocht naar namen die recht doen aan het ambachtelijke en industriële verleden van het gebied. Het terrein stond jarenlang in het teken van betonproductie en vakmanschap. De nieuwe namen houden deze geschiedenis zichtbaar, terwijl ze tegelijk passen bij de uitstraling van de nieuwe woonwijk. De straatnamen vormen een belangrijk onderdeel van de identiteit van het gebied en helpen toekomstige bewoners en bezoekers om hun weg te vinden.

Op de foto: Een realistische visualisatie van het nieuwe woningbouwproject Mica. Foto: aangeleverd.