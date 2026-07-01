Sterke prestaties GVM’79 bij toestelfinale in Amersfoort

Mijdrecht/Amersfoort – In Amersfoort vond zaterdag 27 juni de toestelfinale plaats. De turnsters kregen te maken met tropische omstandigheden. Ondanks de hitte kon de wedstrijd geen doorgang op een later moment vinden, maar de organisatie deed er alles aan om de omstandigheden zo comfortabel mogelijk te maken.

GVM’79 trapte de dag af met Sylvie en Jasmijn. Jasmijn (middenbouw 7, divisie 7) had zich geplaatst voor de onderdelen sprong en vloer. Op vloer eindigde zij knap op de zevende plaats, terwijl zij op sprong een mooie vijfde plek behaalde. Sylvie (junior supplement G) kwam uit op brug en wist daar een verdienstelijke zesde plaats te bemachtigen. In de middag kwamen namens GVM’79 Nellianne, Sanne, Jaelynn, Maud en Elize in actie. Zij lieten stuk voor stuk sterke oefeningen zien aan publiek en jury.

Elize (middenbouw 6) had zich geplaatst voor sprong en liet een krachtige oefening zien, goed voor een zilveren medaille. Maud (middenbouw 6) schitterde op de balk met een overtuigende en gepassioneerde oefening, wat haar de eerste plaats en een gouden medaille opleverde.

Sanne (junior supplement E) kwam uit op balk, brug en vloer. Met name haar balk-oefening sprong eruit en werd beloond met een zilveren medaille.

Jaelynn (junior supplement F) turnde eveneens op meerdere toestellen en viel in de prijzen met zilver op zowel brug als vloer.

Nellianne (senior supplement E) was actief op sprong, balk en vloer. Zij maakte indruk met haar uitvoering en behaalde een derde plaats op zowel sprong als balk. Op vloer wist zij zelfs de eerste plaats te veroveren en daarmee goud.

Meer informatie over GVM’79 is te vinden via: www.gvmijdrecht79.nl.

Op de foto: In de middag kwamen namens GVM’79 Nellianne, Sanne, Jaelynn, Maud en Elize in actie. Foto: aangeleverd.