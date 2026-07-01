De Willisstee sluit twee jaar: Dorp neemt ‘afscheid’ met activiteitenweek

Wilnis – Het is al veelbesproken: Dorpshuis de Willisstee in Wilnis sluit binnenkort voor een periode van twee jaar. Het cafégedeelte Stee-Inn, met onder meer de biljarts en de vertrouwde zithoekjes, maar ook de culturele zaal, de voormalige buurtkamer en de bibliotheek maken plaats voor nieuwbouw. In het nieuwe dorpshuis keert ruimte terug voor deze ‘oude’ functies, aangevuld met huisvesting voor kindcentrum Koningin Juliana. Tijdens een recente inloopavond werd het actuele ontwerp gepresenteerd.

Opkomst redelijk

De opkomst was volgens Wilnis Doet redelijk, maar had hoger mogen zijn. Mogelijk voelen bewoners zich nog onvoldoende betrokken bij het project. “Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor”, stelt de organisatie. “Gemeente, beheer-commissie, inwoners en verenigingen moeten elkaar beter informeren en actief bevragen. Het wordt uiteindelijk ons dorpshuis, iets om samen naar uit te kijken.”

Tijdens de bijeenkomst deelde Wilnis Doet flyers uit voor de afscheidsweek en werd nogmaals gekeken naar de gepresenteerde plannen. De organisatie is tevreden dat gehoor is gegeven aan de wens voor een grotere culturele zaal. Die wordt vergroot van 200 naar 250 vierkante meter, waardoor er in de toekomst weer ruimte is voor festiviteiten en meer lokale verenigingen hun uitvoeringen kunnen houden.

Nog één keer groots uitpakken

Voor de tijdelijke sluiting wordt nog één keer groots uitgepakt; dinsdag 14 juli met een spectaculaire bingo. Woensdag 15 juli volgt de vertrouwde seniorenmaaltijd en op vrijdag 17 juli is er een dansavond met DJ Jeffrey. Zaterdag 18 juli organiseert Stichting Wilnis Doet een groot zomerfeest onder de noemer Stappen, Trappen & Happen.

Tijdens een wandel- of fietstocht langs onder meer Buitenleven Kamperen, Het Eiland van Hein en Het Spoorhuis Vinkeveen worden deelnemers getrakteerd op diverse hapjes. Bij terugkomst is er een maaltijd. Vanaf 16.00 uur is het feest vrij toegankelijk voor iedereen, met muziek van DJ René van Dijk en een optreden van zanger Andy Theijsmeijer. Voor kinderen zijn vanaf 14.00 uur gratis activiteiten in De Willisstee, zoals schminken, limonade uit de fontein en suikerspin.

Brede opkomst

De organisatie hoopt op een brede opkomst uit alle geledingen van het dorp. Er zijn al veel aanmeldingen van leden van Veenland, die in de Willisstee jarenlang talloze uren doorbrachten en straks voorlopig hun ‘derde helft’ in de Stee-Inn moeten missen. Wilnis Doet nodigt nadrukkelijk ook andere groepen uit: oud-bezoekers van discofeesten, deelnemers aan het Zuster Arendse-zaalvoetbaltoernooi, voormalige ‘hangjeugd’ rond de flipperkast en oud-basketballers en supporters uit de rijke Veenland-historie.

Meer informatie is te vinden op: https://www.wilnisinfo.nl/zomerfeest.

Op de foto: Het bestuur van Stichting Wilnis Doet en organisatoren van Stappen, Trappen & Happen. Foto: Wilco de Vries.