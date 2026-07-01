Overvolle prullenbak zorgt voor overlast

Wilnis – Wie vanaf de N201 Wilnis inrijdt en richting het industrieterrein rijdt, treft aan de Veenweg een opvallend tafereel aan: een openbare prullenbak die regelmatig overvol zit. Rondom de afvalbak ligt vaak zwerfafval, wat zorgt voor een rommelige aanblik en overlast in de omgeving. Volgens omwonenden lijkt de afvalbak steeds vaker te worden gebruikt voor het dumpen van complete zakken afval, waaronder verpakkingen van fastfoodrestaurants zoals McDonald’s.

Openbare prullenbakken zijn bedoeld voor klein afval dat onderweg ontstaat, niet voor het legen van een volle auto of huishoudelijk afval. Wanneer de prullenbak vol is, belandt afval ernaast. Dat trekt vogels, ratten en ander ongedierte aan, met alle gevolgen van dien voor de leefomgeving en de hygiëne.

De oproep aan bezoekers en voorbijgangers is dan ook eenvoudig: is de prullenbak vol, neem het afval mee naar huis en gooi het daar weg. Met een kleine moeite kan worden voorkomen, dat de omgeving vervuilt en dieren op het afval afkomen.

Op de foto: Overvolle prullenbak langs Veenweg in Wilnis zorgt voor overlast. Foto: Wilco de Vries.