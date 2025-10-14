Opknappen en verduurzamen gymzaal De Vijf Bogen stap dichterbij

Baambrugge – Dorpshuis De Vijf Bogen en gemeente De Ronde Venen hebben een aantal concrete afspraken gemaakt over het opknappen en verduurzamen van de gymzaal. Afgelopen 13 oktober hebben voorzitter Anco Boonstra van het bestuur van het dorpshuis en wethouder Cees van Uden hun handtekening onder de afspraken gezet. Daarin staat onder meer, dat de gemeente het opknappen en verduurzamen van de gymzaal financieel ondersteunt. De ondertekening betekent, dat de voorbereiding van het werk nu daadwerkelijk kan beginnen.

In de afspraken staat dat de gemeente 602.000 euro bijdraagt om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De plannen voorzien, naast groot onderhoud, ook in betere isolatie van het gebouw, efficiënter energieverbruik en verbetering van het binnenklimaat.

Wethouder Cees van Uden: “De gymzaal stamt uit de jaren 70 en wordt nog steeds intensief gebruikt door onder andere kinderen van de Ichtusschool en sportverenigingen. Het opknappen en verduurzamen zorgt ervoor, dat de gymzaal weer up-to-date is en nog minimaal zo’n 20 jaar gebruikt kan blijven worden.’’

Voorzitter Anco Boonstra is blij dat de afspraken met de gemeente zijn gemaakt en ondertekend. “We gaan de plannen nu verder uitwerken en voorbereiden. We hopen dit najaar met de werkzaamheden te beginnen en zullen daarbij een beroep doen op vrijwilligers om de kosten zo laag mogelijk te houden. Gezien de grote betrokkenheid van inwoners van Baambrugge hoop ik dat dit zeker gaat lukken en dat we over enige tijd over een mooie en duurzame gymzaal kunnen beschikken.’’

Voorzitter Anco Boonstra (rechts) en wethouder Cees van Uden hebben maandag 13 oktober de afspraken ondertekend, waarmee het opknappen en verduurzamen van de gymzaal een stap dichterbij is gekomen. Foto: aangeleverd.