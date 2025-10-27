Opknapbeurten vier beweegbare bruggen De Ronde Venen

De Ronde Venen – Deze winter zet de gemeente een grote stap om verschillende bruggen toekomstbestendig te maken. De Voetangelbrug en de Stokkelaarsbrug krijgen een flinke opknapbeurt. De Nellesteinsebrug in Abcoude wordt, inclusief fundering, compleet vernieuwd. Vanaf januari 2026 wordt ook de Heulbrug in Vinkeveen onder handen genomen. “Zo kunnen de bruggen de komende tientallen jaren weer veilig gebruikt worden”, laat de gemeente weten.

Start in Abcoude

In Abcoude zijn de werkzaamheden inmiddels gestart. Aannemer Griekspoor is begonnen met het opknappen van de Voetangelbrug. Binnenkort start dezelfde aannemer ook met de Stokkelaarsbrug. Aan beide bruggen wordt dus (gedeeltelijk) tegelijk gewerkt, maar er blijft altijd één brug open voor het verkeer. De Nellesteinsebrug wordt volledig vervangen door een nieuwe brug en fundering. Aannemer Vobi Infra voert dit werk uit. Woensdag 8 oktober startten zij met de aanleg twee noodbruggen, zodat het gebied goed bereikbaar blijft. Wethouder Anja Vijselaar was aanwezig bij de demontage van eerste delen van de oude brug: “In een waterrijke omgeving zoals onze gemeente zijn bruggen onmisbaar. De bruggen kunnen straks weer jaren mee.”

Heulbrug Vinkeveen

In Vinkeveen start in januari 2026 het groot onderhoud aan de Heulbrug. Aansluitend wordt een deel van de Herenweg opnieuw ingericht. Verschillende nutsbedrijven voeren dan ook werkzaamheden uit aan kabels en leidingen. Meer informatie hierover is te vinden op derondevenen.nl/heulbrug.

Alle vier bruggen zijn vóór 16 april 2026 klaar. Dit is voor de start van het vaarseizoen. Dat de werkzaamheden voor bewoners, weggebruikers en ondernemers voor overlast zorgt, mag duidelijk zijn. Belangstellenden kunnen de voortgang van de werkzaamheden volgen via de BouwApp. Deze is gratis te downloaden in de appstore.

Wethouder Anja Vijselaar, werkvoorbereider van Vobi Infra Maarten Penard en projectleider Peter Hogeveen bij de Nellesteinsebrug. Foto: aangeleverd.