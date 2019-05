Opening Sport BSO bij korfbalvereniging De Vinken

Vinkeveen – Sinds 18 februari 2019 is het clubgebouw van korfbalvereniging De Vinken in Vinkeveen de locatie voor de Sport BSO Vinken, een succesvolle samenwerking tussen de kinderopvangorganisatie Kind & Co en korfbalvereniging De Vinken.

Afgelopen week werd de locatie feestelijke geopend. Alle kinderen van de BSO’s van Kind & Co in Vinkeveen waren uitgenodigd voor dit evenement. Er was veel sport en spel, er waren speciaal voor deze gelegenheid pony’s op het veld en de kinderen konden worden geschminkt. Er was gezorgd voor gezonde hapjes met veel fruit en groente en er was heerlijk fruitwater voor de dorst.

Aan het eind van de middag is de locatie officieel geopend door de kinderen, samen met Willemijn Klop, regiomanager van Kind & Co, en Kelvin Hoogeboom, voorzitter van KV De Vinken.

Opgevangen

Sport BSO Vinken is een BSO waar kinderen van 7 tot 12 jaar worden opgevangen. De kinderen spelen voornamelijk buiten, diverse sporten en kunnen als zij dat willen ook heerlijk binnen spelen. De activiteiten worden op leeftijd en niveau van de kinderen aangeboden. Hierbij komen verschillende sporten aan bod. Inmiddels bestaan de groepen uit ca 20 kinderen per dag. Op de BSO zijn kinderen van alle scholen in Vinkeveen (Jozefschool, Pijlstaart en Schakel) van harte welkom.

Kind & Co biedt al 40 jaar kinderopvang in en rondom de provincie Utrecht. In Vinkeveen hebben zij al een BSO naast de Jozefschool. Sport BSO Vinken is daar een mooie aanvulling op.

Bijlage foto: Kinderen van BSO Vinken, Willemijn Klop en Kelvin Hoogeboom openen de vestiging officieel (fotograaf Jaco Kroon – Pijl 14 Grafisch Ontwerp)