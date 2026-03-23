Opening nieuw inclusief speeltoestel bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Op zaterdag 28 maart opent kinderboerderij Boerenvreugd het nieuwe inclusieve speeltoestel tijdens de activiteit ‘zo trots als een pauw!’ Na een zeer geslaagde glazenhuis actie van de jongens van de Mark en Eric show ( Radio Aalsmeer) kon het bestuur van Boerenvreugd zich gaan oriënteren op een nieuw inclusief speeltoestel. Een vereiste van de Boerenvreugders was dat het speeltoestel toegankelijk zou worden voor alle kinderen.

Vol speelelementen

De firma Speelmaatje ging aan de slag en maakte speciaal voor de Aalsmeerse kinderboerderij een uniek ontwerp. De uitdaging lag in het rondkrijgen van het financiële plaatje maar dankzij het prachtige startbedrag van de glazenhuis actie wilden meer sponsoren bijdragen aan het nieuwe speeltoestel. Het SamenSpeelFonds vond het ontwerp zo mooi dat zij besloot om de begroting sluitend te maken en ook geld beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de rest van de speeltuin. Het resultaat is een fantastisch groot speeltoestel met heel veel verschillende speelelementen. Het is toegankelijk voor kinderen van alle leeftijden, ook voor kinderen die rolstoel gebonden zijn en voor ouders om samen met de kinderen te spelen. Er zitten veel leuke elementen in zoals een winkeltje, ‘zoek de dieren’, memory, een duo glijbaan, en voel- en geluidselementen. In de speeltuin is een rolstoelschommel geplaatst en een nieuwe lagere nestschommel. De zandbak is aangepast zodat kinderen in een rolstoel nu bij de waterpomp kunnen komen en er is een deel van de hoge zandbakrand weggehaald zodat bezoekers die moeilijk ter been zijn ook in de zandbak kunnen komen. Hier blijft het niet bij want Boerenvreugd heeft nog meer plannen voor de speeltuin welke later gerealiseerd zullen worden.

Show Mark en Eric

“Wij hadden nooit durven dromen dat wij dit voor elkaar zouden krijgen. Wij zijn alle sponsors zeer dankbaar. Ook de mensen die tijdens de glazenhuis actie een donatie hebben gedaan of die nu groot of klein was. Samen met bezoekers, bewoners, lokale bedrijven en landelijke organisaties hebben we dit voor elkaar gekregen en daar zijn we enorm trots op”, aldus voorzitter Cees Hageman. De feestelijke opening zaterdag wordt om 11.00 uur verricht door de mannen die zo’n belangrijke rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van het inclusief maken van de speeltuin: de radiomannen van de Mark en Eric show. Dit zal gebeuren onder toeziend oog van sponsors, genodigden, bezoekers OTT medewerkers en vrijwilligers. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Na het officiële gedeelte zijn er voor de kinderen leuke activiteiten tot 14.00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de activiteiten.

