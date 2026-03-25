De Ronde Venen – Hardloop- en wandelsportvereniging De Veenlopers houdt dinsdag 2 april een open avond voor iedereen die kennis wil maken met de club. Tussen 19.30 en 20.30 uur staan trainers en leden klaar aan de Rendementsweg 14 in Mijdrecht om belangstellenden te informeren over de verschillende hardloop- en wandelgroepen.

De vereniging traint in niveau-groepen onder begeleiding van gediplomeerde trainers. Beginners en ervaren lopers vinden er een passend tempo, terwijl wandelaars tijdens de training een recreatieve ronde door de omgeving maken. Nieuwe sporters kunnen vier keer gratis meetrainen om te ontdekken of de vereniging bij hen past. Wie na de kennismaking verder wil, kan vanaf 21 april deelnemen aan de voorjaarsclinic hardlopen of wandelen. Daarnaast organiseert De Veenlopers in de zomer bostrainingen in het Amsterdamse Bos en regelmatig trailruns of wandelingen op bijzondere locaties.

Meer informatie: www.veenlopers.nl.

Op de foto: Open avond bij De Veenlopers in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.