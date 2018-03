Opbrengst ‘Koken uit de kas’ 1750 euro!

Aalsmeer – Vorig jaar oktober kwam het kookboek ‘Koken uit de kas’ uit van Karin van Rijn met meer dan 70 recepten geïnspireerd op de seizoensgroenten van OostOogst Aalsmeer. De opbrengst van het kookboek gaat naar de Voedselbankkas van OostOogst, een samenwerking tussen de Voedselbank Aalsmeer en OostOogst.

Het kookboek heeft maar liefst €1.750 netto opgebracht! Het kookboek is voornamelijk verkocht in Aalsmeer en het was een eenmalige uitgave speciaal voor dit goede doel.

De overhandiging van de cheque vond plaats op woensdag 7 maart bij OostOogst aan de Aalsmeerderweg in het bijzijn van Voedselbank vrijwilligers, Voedselbank bestuur en overige betrokkenen.

Maandag 19 maart begint het nieuwe seizoen bij OostOogst en kunnen de vrijwilligers het seizoen starten met materiaal gekocht van dit mooie bedrag!

Karin van Rijn: “Ik wil heel graag alle mensen die dit initiatief gesteund hebben van harte bedanken! Mede dankzij hen is dit mooie bedrag tot stand gekomen.”