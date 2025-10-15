Opbouwwerk De Ronde Venen zoekt vrijwilligers

De Ronde Venen – Opbouwwerk De Ronde Venen is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die het leuk vinden om elke dinsdagochtend het ontbijt te verzorgen in de Buurtkamer, Gosewijn van Aemstelstraat 5, Mijdrecht.

Vorige week is Gulbiye bedankt voor haar inzet in de buurtkamer van Mijdrecht. Ze heeft vanaf het eerste uur geholpen met het ontbijt en gaat haar man helpen in hun nieuwe restaurant. Ook Roy werd bedankt voor zijn vrijwillige inzet.

Vanwege een tekort aan vrijwilligers is er voorlopig geen ontbijt. Gehoopt wordt op een doorstart, zodra er weer volledig team is. Aanmelden kan via opbouwwerk@stichtingsamens.nl.

Op de foto: Vrijwilligers namen afscheid, nieuwe enthousiastelingen zijn welkom. Foto: aangeleverd.