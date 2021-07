Opbouw vuurwerk ‘Vuur en Licht’ bij Fort Kudelstaart

Aalsmeer – Vuur en Licht op het Water is een jaarlijks evenement. Op de eerste zaterdag van september loopt Aalsmeer uit om op de boot of aan de waterkant mee te genieten. In toenemende mate komen bezoekers ook van buiten Aalsmeer, met name voor het vuurwerk aan het einde van de avond. Waar de Westeinderplassen het gehele jaar een oase van water(sport) en prachtige natuur in een uniek cultuurhistorisch landschap is zo midden in de metropoolregio Amsterdam, vormt ze in september een avond lang het toneel van een groots spektakel.

Waterfront

Het vuurwerk wordt in enkele dagen opgebouwd op pontons nabij de Watertoren. Op de avond van het evenement worden deze naar een veilige plek op het water van de Grote Poel gesleept. Dat is nu niet mogelijk in verband met de realisering van het zogenaamde Waterfront van Aalsmeer. De gemeente wil het aanzicht van de oevers van de Westeinderplassen verfraaien en het Surfeiland uitbreiden, een wandelpromenade aanleggen en de watertoren toegankelijker maken. Om die reden moeten de organisatoren van Vuur en Licht op het Water naar een andere locatie voor de opbouw omkijken en die is gevonden.

Cultuurhistorische waarde

Het Fort in Kudelstaart is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Sinds 1996 staat de Stelling van Amsterdam op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Dit onderstreept de grote cultuurhistorische waarde. Het is jammer dat het fort heel lang niet toegankelijk is geweest voor publiek. Martijn de Liefde had enkele jaren geleden de winnende inschrijving op een Europese tender van de gemeente Aalsmeer en is nu exploitant van het fort. Hij is bezig het fort nieuw leven in te blazen en om te vormen tot een hoogwaardige watersportlocatie met een hotel, restaurant, café, ontmoetingscentrum en parkeergarage. Dat alles in een monumentale omgeving waar water het centrale thema is. Het project gaat meerdere jaren in beslag nemen en overal is werk in uitvoering. Dit weerhoudt Martijn er echter niet van om aan de zuidkant van het Fort ruimte beschikbaar te stellen voor het aanleggen en opbouwen van de vuurwerkpontons.

“Best bijzonder”

Hierdoor is Vuur en Licht op het Water nu ook verbonden met het Fort in Kudelstaart en met de historisch belangrijke Stelling van Amsterdam.

Mike (Multi) van der Laarse: “Aalsmeer heeft veel te bieden en het Fort is best bijzonder. Wij zijn blij met de samenwerking met Martijn en zien het Fort als een prachtige plek voor de voorbereidingen van het vuurwerk op zaterdag 4 september. Het vuurwerk zelf zal overigens op dezelfde plek als gebruikelijk worden afgestoken, op het water ter hoogte van de Watertoren.”