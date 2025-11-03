Ook De Ronde Venen en Uithoorn kleurden groen tijdens Nationale Wandelweekend

De Ronde Venen/Uithoorn – Afgelopen weekend, 1 en 2 november, vond het allereerste Nationale Wandelweekend plaats. Onder de vlag van de Clean-Up Walk trokken ook honderden inwoners van De Ronde Venen en Uithoorn eropuit met een missie: wandelen en opruimen. Gewapend met afvalgrijpers, handschoenen en een flinke dosis enthousiasme maakten zij hun favoriete wandelroutes schoon.

De actie, georganiseerd door KWbN, Wandelnet en NBTC, was een landelijke oproep om de natuur iets terug te geven. In onze regio werd daar massaal gehoor aan gegeven. Van de Vinkeveense Plassen tot het Zijdelmeer, van de Botshol tot het Spoorhuis in Vinkeveen, overal waren wandelaars zichtbaar actief. Zelfs kinderen deden mee, dankzij een speciale ‘Kids Toolkit’ vol natuurspelletjes en opruimtips.

Wat dit weekend bijzonder maakte, was de vrijheid. Deelnemers kozen hun eigen route, tijdstip en afstand. Via de Wandel.nl-app ontvingen ze motiverende berichten en een digitale badge als beloning. De eerste 1.000 inschrijvers kregen zelfs een clean-up set thuisgestuurd.

De Ronde Venen en Uithoorn bewezen dat wandelen meer is dan bewegen. Het is betrokkenheid, bewustwording en bovenal verbinding met de omgeving. Het weekend liet zien dat een kleine stap – letterlijk – een grote impact kan hebben. Of zoals een deelnemer uit Mijdrecht het verwoordde: “Ik heb niet alleen afval opgeraapt, maar ook waardering voor mijn omgeving.”

