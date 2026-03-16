Ontwikkeling project ‘De Hoeksteen’ een stap verder

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer heeft de ontwikkeling van het project ‘De Hoeksteen’ gegund aan De Jong en Zonen. In de aanbesteding was het hoogste grondbod doorslaggevend. Met deze gunning krijgt deze mooie plek in Aalsmeer een nieuwe toekomst, waarbij historie en vernieuwing hand in hand gaan. Het gaat bij ‘De Hoeksteen’ om een kleinschalige ontwikkeling met minimaal 20 en maximaal 22 woningen. Het voormalige schoolgebouw aan de Ophelialaan wordt niet gesloopt maar juist met respect getransformeerd tot nieuwe woningen. Ook op het oude schoolplein verrijzen enkele nieuwe woningen. Hiermee blijft het vertrouwde beeld van het historische schoolgebouw behouden, terwijl er tegelijkertijd nieuwe woonkwaliteit wordt toegevoegd.

Plek van betekenis

“De Hoeksteen is een plek met betekenis voor veel Aalsmeerders”, zegt wethouder Bart Kabout. “Het is prachtig dat het oude schoolgebouw behouden blijft en een nieuwe levensfase krijgt.” De woningen variëren van sociale huur en betaalbare koop tot midden- en duurdere koopwoningen. Met deze ontwikkeling geeft de gemeente verdere invulling aan haar ambities op het gebied van betaalbaar wonen.

Vervolg

De komende maanden werkt De Jong en Zonen aan de verdere uitwerking van het plan en de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Naar verwachting kan de grond in het tweede kwartaal van 2027 worden geleverd en starten de eerste werkzaamheden. De gemeente kijkt uit naar een fijne samenwerking en een bijzondere ontwikkeling die het verhaal van De Hoeksteen voortzet voor de toekomst.

Foto: Van links naar rechts: Adriaan de Jong, Bart de Jong en wethouder Bart Kabout. Foto: Gemeente Aalsmeer