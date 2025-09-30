Ontdek de lokbus en herken drugscriminaliteit

De Ronde Venen – Drugscriminaliteit is gevaarlijk en gebeurt vaak dichterbij dan je denkt. Het kan gaan om een drugslab in een woonhuis, het dumpen van chemisch afval in de natuur of bestelbusjes die op vreemde tijdstippen komen en gaan. Het is belangrijk dat inwoners signalen van drugscriminaliteit herkennen en melden als zij op verdachte situaties stuiten. Op die manier voorkomen we gevaarlijke situaties en maken we de gemeente veiliger.

De komende week besteedt de gemeente op een ludieke wijze aandacht aan het herkennen van drugscriminaliteit. Tussen 8 en 13 oktober staat ergens in de gemeente een drugslokbus opgesteld. In deze bus zijn materialen te zien die vaak worden gebruikt door drugscriminelen. Denk daarbij aan chemische stoffen, beschermende kleding en apparatuur die in drugslabs wordt aangetroffen. De bus is voorzien van een QR-code. Door deze te scannen kunnen inwoners aangeven dat ze de bus hebben ‘gevonden’ en krijgen ze informatie over de signalen van drugscriminaliteit. Onder de deelnemers worden twee cadeaubonnen van 25 euro verloot.

Aanleiding voor dit initiatief

Burgemeester Maarten Divendal: “Drugscriminelen maken vaak gebruik van grote bestelbussen en kleine vrachtwagens om drugsafval uit de drugslabs te vervoeren. Uit onderzoek van de politie blijkt dat met name grote witte bestelbussen in trek zijn. Door het inzetten van de lokbus willen we bij inwoners de signalen onder de aandacht brengen die kunnen duiden op drugscriminaliteit. Het is belangrijk dat inwoners daar alert op zijn en dit bij de politie melden om gevaar en overlast te voorkomen.’’

Wat zijn signalen die kunnen wijzen op drugscriminaliteit? “Sterke chemische geur zoals ammoniak of aceton, afgeplakte ramen, ventilatoren die continu draaien, ongewone bedrijvigheid op vreemde tijdstippen, bestelbusjes of vrachtwagens die vaak komen en gaan, afval in de natuur met vaten, jerrycans of plastic zakken en elektriciteitsverbruik dat niet past bij het type woning of pand.”

Meld verdachte situaties bij spoed via 112. Geen spoed: 0900-8844. Anoniem melden: 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl.

Ontdek de lokbus en herken criminaliteit. Foto: aangeleverd.