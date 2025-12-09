Onnodig verlies Legmeervogels bij koploper Alphense Boys

Uithoorn – Legmeervogels heeft zaterdag in Alphen aan den Rijn een dure nederlaag geleden tegen Alphense Boys. De koploper was in de tweede helft effectiever en won met 3-0, een uitslag die gezien het spelbeeld vooral in de eerste helft geflatteerd mag worden genoemd.

De openingsfase was voor de thuisploeg, maar zonder grote dreiging. Na tien minuten nam Legmeervogels het initiatief en drong Alphense Boys terug. De Uithoornse ploeg kreeg meerdere kansen: een fraaie actie van Jasper Burgers en Camiel Schouten leverde een te zwakke inzet op, een vrije trap van Youri Habing zorgde voor paniek in de Alphen-defensie en ook pogingen van Derk Streefkerk en Dion Reuvekamp misten net scherpte. Op slag van rust smoorde een schot van Reuvekamp in een mêlee van spelers. Alphense Boys kwam in de eerste helft slechts één keer gevaarlijk door. Ruststand: 0-0.

Fouten afgestraft

Na rust kwam Alphense Boys feller uit de kleedkamer. Legmeervogels overleefde de eerste tien minuten, maar een verdwaalde voorzet belandde bij de tweede paal waar Abdul Ibrahimi ongehinderd kon inkoppen: 1-0. Legmeervogels schakelde een tandje bij en kreeg opnieuw kansen, maar de afwerking bleef ondermaats. Zoals zo vaak in het voetbal: wie zelf niet scoort, ziet de tegenstander toeslaan. Twee verdedigende fouten werden genadeloos afgestraft, waardoor de eindstand op 3-0 kwam.

Realistisch

Honsbeek bleef realistisch: “Alphense Boys is geroutineerder dan mijn jonge ploeg. In bepaalde situaties zijn zij net iets slimmer. Daar moeten we aan werken. Ik was tevreden over het spel in de eerste helft. We hielden ons aan de afspraken, verdedigend stonden we goed en ook het middenveld functioneerde.”

Ondanks de nederlaag gaat Legmeervogels met een keurige zesde plaats (17 punten uit 11 duels: 5 winst, 2 gelijk, 4 verlies) de winterstop in. Voor de ploeg rest nog een wedstrijd dit jaar: een bekerduel tegen CSW in Wilnis, zaterdag 13 december om 15.00 uur op sportpark Randhoorn. De toegang is gratis.

Onnodig verlies VAN Legmeervogels bij koploper Alphense Boys. Foto: Hans Heere.