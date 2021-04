Online familiecollege over ruimtevaart vanuit de bieb

Amstelland – Op donderdag 29 april geeft illustrator Tjarko van der Pol een online familiecollege vanuit de Bibliotheek Amstelland over de geschiedenis van de ruimtevaart! Hoe werkt een raket eigenlijk en wie waren de eerste ruimtevaarders? Zijn astronauten altijd alleen mannen en wat is er nodig voor een landing op de maan? Je leert over de planeten van ons zonnestelsel en het nut van ruimtevaart.

Ruimtevaart is tegenwoordig heel gewoon. Astronauten pendelen op en neer naar het ruimtestation, er rijden karretjes rond op Mars en we vliegen zo naar de maan. Vroeger konden mensen alleen maar dromen over reizen door de ruimte. En dat begon al bij de oude Grieken!

Of het nou voor jong of oud is, Tjarko vertelt zijn verhaal graag aan de hand van leuke beelden en gave proefjes waardoor deze geschiedenisles nooit saai zal zijn! Tjarko is illustrator van kinderboeken (o.a. Pretpark de Poepfabriek en Het Hersenhotel) en hij maakt illustraties voor NRC Media. Ook maakte hij de prachtige illustraties bij het boek van Govert Schilling Hadden de Grieken al raketten?

Het familiecollege wordt op donderdag 29 april van 16.00 tot 17.00 uur gegeven via ZOOM. Leden van de Bibliotheek Amstelland kunnen zich gratis aanmelden, niet-leden betalen €5 voor een kaartje. Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar en aanmelden kan tot en met zondag 25 april.

Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar en ook leuk voor ouders en verzorgers om mee te kijken (niet verplicht). Kijk voor meer informatie over het familiecollege en de kaartverkoop op: www.debibliotheekamstelland.nl