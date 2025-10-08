Ondertekening samen verbeteren in waterkwaliteit

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht investeren de komende drie jaar in het oplossen van verkeerd aangesloten rioolafvoeren en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Maandag 29 september ondertekenden Maarten van der Greft, wethouder in De Ronde Venen, en Sander Mager, dagelijks bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. De Ronde Venen sluit als één van de eerste gemeenten deze overeenkomst met het waterschap.

Sander Mager, dagelijks bestuurder van het waterschap: ‘Werken aan schoon en gezond water is een van de belangrijkste taken van het waterschap. Een goede waterkwaliteit is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Ook gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van het water. Het waterschap werkt daarom samen met gemeentes en investeert met geld, advies en begeleiding zodat ze gemakkelijker maatregelen nemen. Heel goed dus dat we deze overeenkomst met gemeente De Ronde Venen sluiten.”

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Maarten van der Greft: “Dit jaar investeren we als gemeente samen met het waterschap in de aanleg van een natuurvriendelijke oever aan het Proosdijland in Vinkeveen. De planten en dieren in zo’n oever leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Met dit project willen we ook ontdekken of de aanleg van een natuurvriendelijke oever een interessant alternatief biedt voor het huidige oeverbeleid van de gemeente. Deze samenwerking is een mooie stap richting een duurzamer De Ronde Venen.”

Foutaansluitingen oplossen

In 2026 en 2027 willen gemeente en waterschap samen ook andere projecten uitvoeren onder deze samenwerkingsovereenkomst. Denk aan meer natuurvriendelijke oevers, of het opsporen en aanpakken van foutaansluitingen op de gemeentelijke riolering. Bij zo’n foutaansluiting komt er onbedoeld afvalwater op het regenwaterriool. Op die manier raakt ook het oppervlaktewater vervuild. Op een later moment bepalen gemeente en waterschap welke maatregelen in de komende jaren worden gerealiseerd.

Een natuurvriendelijke oever is een schuine oever waar planten kunnen groeien tussen het water en de droge grond. Planten en dieren hebben hier meer ruimte dan bij een steile oever. Het is een veilige plek voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, kleine dieren en vissen. Ze kunnen er schuilen, opgroeien, zich voortplanten en voedsel vinden. De diversiteit aan planten en dieren zorgt voor schoner water. Het waterschap werkt met meerdere gemeenten samen aan het verbeteren van de kwaliteit van het water. Het streven is om komende jaren samen meer stappen te zetten en te zorgen dat het water voldoet aan de Europese regels.

Op de foto: De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door Maarten van der Greft (links) en Sander Mager. Foto: aangeleverd.