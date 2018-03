Ondernemersavond tijdens Blooming Beach

Aalsmeer – Ondernemend Aalsmeer, de gemeente Aalsmeer en de Rabobank nodigen ondernemers van Aalsmeer uit voor een ondernemersavond op donderdagavond 15 maart tijdens het Blooming Beach Aalsmeer, een spectaculair internationaal beachvolleybal toernooi wat wordt gehouden van 15 tot en met 18 maart in the Beach aan de Oosteinderweg 247a. Tevens is deze avond de kick-off van het Aalsmeer Flower festival 2018 en zijn er tal van andere activiteiten rondom ondernemen in Aalsmeer.

Ex-topsporters

Voor deze avond zijn een drietal ex-topsporters en ex-Olympiërs uitgenodigd, die na hun carrière ieder op hun eigen wijze actief in het bedrijfsleven zijn gestapt. Bram Ronnes, op dit moment technisch directeur bij de Nederlandse Volleybalbond en enkele jaren geleden verantwoordelijk voor het project ‘Goud op de Werkvloer’ van Randstad Nederland, waarbij de tweede carrière van de topsporter centraal staat, is gespreksleider van het panel op deze avond. In dat panel zitten verder Heleen Crielaard en Roy Heiner. Het thema van deze avond is, heel toepasselijk, ‘Ondernemen = Topsport’.

Heleen Crielaard is ex-volleybalster en op dit moment Hoofd marketing & communicatie Rabobank Nederland. Ze speelde in het Nederlands dames volleybalteam op de Olympische Spelen van Barcelona in 1992, waar zij met haar team zesde werd. In 2016 heeft ze een geheel nieuwe marketing afdeling opgezet binnen de Rabobank. Onderdeel van dit veranderingstraject is het opzetten van een uitgebreid Agile opleidingstraject en de marketing academy.

Roy Heiner is één van de meest bekende en gerenommeerde wedstrijdzeilers in Nederland. Zijn ervaring strekt zich uit over diverse zeilklassen en verschillende typen wedstrijden. Hij nam vier keer deel aan de Olympische Spelen, won in 1996 in Atlanta een bronzen medaille in de Finn klasse, werkte voor Oracle BMW Racing in de America’s Cup en begeleidde meerdere projecten in de Volvo Ocean Race. In 1996 richtte hij naast al zijn zeilactiviteiten zijn eigen bedrijf Team Heiner op, waarin topsport en bedrijfsleven elkaar op professionele wijze ontmoeten. Roy was als Technical Sailing Director van Team ABN AMRO in de Volvo Ocean Race 2005/2006 verantwoordelijk voor de overwinning van het prestigieuze zeilteam in deze heroïsche race om de wereld. Daarnaast is Roy – samen met Arnoud Hummel – partner van Team Heiner Management Programmes.

Internationale topwedstrijd

De inloop voor de ondernemersavond op 15 maart is vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en eindigt om circa 20.45 uur. Daarna is er rond 21.00 uur gelegenheid om een internationale topwedstrijd van de World Tour te volgen vanaf het VIP-deck. Toegang is geheel gratis, inclusief drankjes. Aanmelden vooraf is noodzakelijk en kan via de site van Ondernemend Aalsmeer.