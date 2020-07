Onderhoudswerkzaamheden N201 bij Vinkeveen

Regio – Tussen 10 en 24 augustus voert aannemer KWS Infra groot onderhoud uit aan een gedeelte van de N201, ter hoogte van Vinkeveen, in opdracht van de provincie Utrecht. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, wordt de weg over een lengte van 2,2 kilometer afgesloten. De werkzaamheden betreffen regulier asfaltonderhoud om de weg in een goede en veilige conditie te houden. Het onderhoud wordt uitgevoerd in de vakantie om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast maakt de aannemer gebruik van elektrische vrachtwagens en hybride walsen om de uitstoot van CO2 en stikstof te verminderen, een van de eisen die de provincie Utrecht heeft gesteld bij de aanbesteding van het groot onderhoud.

Planning

Vanaf maandagochtend 10 augustus, 05:00 uur is de weg afgesloten. Op maandagochtend 24 augustus, 05:00 zijn de werkzaamheden klaar en gaat de weg weer open. KWS Infra werkt 6 dagen per week, van maandag t/m zaterdag, van 05:00 tot 23:00 uur. Op zondag zijn er geen werkzaamheden, tenzij er vertraging optreedt.

Omleidingen

De hele periode is er een omleidingsroute voor het gemotoriseerde verkeer.

Het fietsverkeer kan gebruik blijven maken van het fietspad langs de N201.

Op donderdag 20 augustus van 20:00 tot 06:00 uur zijn de toe- en afrit van Vinkeveen afgesloten voor al het verkeer.

Op zaterdag 22 augustus van 06:00 tot 24:00 uur is de toerit van Vinkeveen richting de N201-A2 afgesloten voor al het verkeer. De omleiding loopt via de N212.

Het onderhoud bij Vinkeveen maakt geen deel uit van het project Toekomst N201. Meer informatie over dat project is te vinden op www.toekomstn201.nl externe link