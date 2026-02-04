Onderhoud verkeerslichten kruising Legmeerdijk (N231) en Hoofdweg

De Kwakel – De provincie Noord-Holland werkt van vrijdag 6 februari 20.00 uur tot maandag 9 februari 05.00 uur aan de verkeerslichten op de kruising van de Legmeerdijk (N231) en Hoofdweg in De Kwakel. Onderdelen van de verkeerslichten op de kruising worden vervangen. Tijdens de werkzaamheden worden de verkeerslichten uitgeschakeld. Tijdens de werkzaamheden zijn op de Legmeerdijk (N231) ter hoogte van de kruising minder rijstroken beschikbaar. Op de kruising begeleiden verkeersregelaars het verkeer. Alle richtingen van de kruising blijven beschikbaar. Fietsers kunnen onder begeleiding van de verkeersregelaars en via een korte omleiding op de Hoofdweg de kruising oversteken, zie de blauw gestippelde lijn op de kaart.

Neem bij vragen over de werkzaamheden contact op met het Servicepunt via 0800 – 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. Of kijk op de regionale Facebookpagina (@Amstelland-Meerlanden) > open de externe link.

Op de foto: Korte omleiding fietsers voor oversteken. Foto: Provincie Noord-Holland.