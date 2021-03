Omzetrecord bij Royal FloraHolland

Aalsmeer – De totale weekomzet bij Royal FloraHolland in week 8 (22 tot 26 februari) bedroeg bijna € 153 miljoen. Daarmee is het omzetrecord gebroken dat stond op ruim € 142 miljoen in week 18 van 2018.

Het betreft de omzet op zowel klok als direct. Het gemiddeld prijsniveau was heel hoog. Nooit eerder in de afgelopen tien jaar werd in deze periode zo’n hoog gemiddeld prijsniveau gehaald, zelfs niet in de maanden maart en april.

De omzetgroei ten opzichte van vorig jaar bedroeg meer dan dertig procent, waarvan ruim 22% is toe te schrijven aan hogere gemiddelde prijzen. De Tulp, Roos en Chrysant vormden de top-3 bij snijbloemen. De omzetgroei van de Tulp was bijna 32%. Het aandeel van de Tulp in het totaal aangevoerde stuks bedroeg zelfs 40%. De Viool, bol op pot en pot-Phalaenopsis boekten een forse omzetstijging bij planten.

Internationale Vrouwendag

In de aanloop naar Internationale Vrouwendag op 8 maart en Engelse Moederdag op 14 maart is er sprake van veel vraag en daarmee goede prijsvorming. Het mooie weer van de afgelopen week heeft ook zeker bijgedragen. Vanuit de internationale retail (supermarkten) is er ook veel ingekocht op de klok.

Klokvoorverkoop

Bij de klokvoorverkoop was er eveneens sprake van een weekrecord. Wat betreft verkochte aantallen was er sprake van een top vijf notering wat betreft de periode tot en met week 8. De aantallen lagen voor zowel snijbloemen,