Omwonenden Veldzijdepolder strijden samen tegen windmolens

De Ronde Venen – Omwonenden van de Veldzijdepolder in Wilnis hebben gisterenochtend, dinsdag op 22 juni, een petitie aangeboden aan de burgemeester van De Ronde Venen. Hiermee willen zij hun ongerustheid uitspreken over het aanwijzen van de Veldzijdepolder als geschikt gebied voor het plaatsen van windturbines. Er zijn grote zorgen over geluidsoverlast, gezondheidsklachten, sterfte van vogels, waardedaling van de huizen en het vernietigen van het weidse boerenland en dorpsgezicht in het Groene Hart.

Samen met de petitie werd een miniatuurwindmolen aangeboden. Naast de miniatuurwindmolen zijn, op schaal, huizen geplaatst. Het is zeer confronterend om de grootte van een windturbine ten opzichte van een woonhuis te zien. Er wordt gesproken over windturbines van 175 meter hoog (die van Johnson Wax is 125 meter hoog). U kunt nog steeds de petitie ondertekenen en meer informatie vinden op: veldzijdepolder.nl