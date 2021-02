Omnia begonnen met buiten sporten

Aalsmeer – Vanaf eind januari is SV Omnia 2000 begonnen met buiten sporten. Vanwege de lockdown mogen de leden van de vereniging helaas niet binnen sporten, daarom hebben alle trainers de krachten gebundeld en een aanbod gemaakt, er zijn zowel online- als buiten-activiteiten.

Conditie bijhouden en gezellig

De peuters, kleuters, turnsters vanaf groep 3 en trampolinespringers trainen – als het weer het toelaat – een keer per week op de Atletiekbaan in de Sportlaan, in de speeltuin bij de Clusiusstraat, op het schoolplein bij de Mikado in Oosteinde en op het terrein van RKDES in Kudelstaart. In deze tijd is het fijn dat verenigingen elkaar helpen, waarvoor in deze periode Omnia’s dank uit gaat naar Atletiek Vereniging Aalsmeer en RKDES Kudelstaart. Natuurlijk kunnen er geen echte turn- en trampolinelessen gegeven worden omdat de toestellen niet naar buiten kunnen, maar op deze manier kan de conditie van de kinderen goed bijgehouden worden. Maar het is vooral ook heel gezellig en fijn om elkaar weer te zien en te spreken.

Peuters, kleuters en turnen

De peuters en kleuters worden begeleid door Carola en Tamara met leuke spelletjes en oefeningetjes, zodat ze al spelenderwijs toch driekwartier lekker kunnen bewegen. De wedstrijdturnsters deden bijvoorbeeld een puzzelestafette waarbij ze een foto van zichzelf moesten puzzelen en speelden levend memory. Aan het einde van de training werden de loopsprongen geoefend. Als het te hard regent, sneeuwt of te koud is, balen de turnsters en begeleidsters heel erg dat de training niet door kan gaan. Gelukkig zijn er ook wat online mogelijkheden voor de kinderen om toch bezig te blijven met hun favoriete sport.

Afgelopen vrijdag startte de recreatieve groepen in Kudelstaart en met zo’n 25 kinderen en 4 docenten was het een geslaagde middag. De kinderen kwamen allemaal enthousiast terug van de buitentraining op veld 2 van RKDES. Net voordat de les was afgelopen, begon het zachtjes te regenen, maar dat mocht de pret niet drukken.

Trampolinespringen

Trampolinespringen was de eerste sport die begon met buitentrainen. Ook deze training bestaat voornamelijk uit conditie, kracht en vooral gezellig sportief met elkaar bezig zijn. Zo blijven de trainers toch in verbinding met alle sporters. Natuurlijk wordt alles georganiseerd volgens de huidige coronaregels en zorgt de club ervoor dat deze regels ook bij het brengen en ophalen goed nageleefd worden. Omnia vindt het enorm belangrijk dat de connectie met elkaar blijft bestaan.

Met dit winterse weer kunnen de lessen helaas niet doorgaan, maar zodra het wat aangenamer wordt buiten gaan alle sporters en trainerser weer voor. Naast het buiten trainen heeft SV Omnia 2000 veel lessen online staan op www.svomnia.nl, Er is onder andere voor de kinderen thuisturnen met Omnia en voor de volwassenen lessen Zumba, Bodyshape en Pilates.