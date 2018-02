Olympische spelen op OBS Kudelstaart

Kudelstaart – De afgelopen twee weken was heel Nederland in de ban van de Olympische spelen in Zuid-Korea. Natuurlijk leuk om daar als school op in te spelen. En dat gebeurde dan ook op de OBS in Kudelstaart. Op heel veel manieren werd er door de kinderen met veel plezier aan het thema gewerkt.

Zo werden bij gebrek aan natuurijs de skeelers uit het vet gehaald. Aan alle groepen werd in de school door professionele krachten ‘indoor-skeelerles’ gegeven. Er werd naar hartenlust gereden en gegleden én er kwamen heel wat aankomende talenten voorbij gereden. Dat belooft wat voor de winterspelen van 2034!

Als afsluiting van het project werd het werk van de kinderen tentoongesteld, waarbij iedereen uitgedaagd werd om mee te doen met de Olympische quiz.

Bij de prijsuitreiking werd de volgende dag op het schoolplein gedanst op de muziek van Gangnam Style, de hit uit ….. jawel: Korea! Het waren twee leuke weken op de OBS Kudelstaart!