Officiële opening IPSO centrum ’t Anker in Mijdrecht

Mijdrecht – De rode loper werd donderdag 25 september uitgerold voor de feestelijke opening van de nieuwe locatie van IPSO centrum ’t Anker. Wethouder Cees van Uden en Hetty Kruithof, die vanaf het allereerste begin betrokken is bij deze bijzondere organisatie, knipten samen het lint door. Daarmee is het centrum nu officieel geopend.

Ingrijpende gevolgen

Veel mensen krijgen in hun leven te maken met kanker. Hoewel de vooruitzichten op leven met de ziekte steeds beter worden, heeft kanker een diepgaande impact op iedereen die ermee geconfronteerd wordt. Niet alleen de patiënt, maar ook de omgeving wordt geraakt. Kanker heb je namelijk nooit alleen.

Een ankerplaats in Mijdrecht

Al jarenlang biedt Mijdrecht een warme ontmoetingsplek voor iedereen die met kanker in aanraking is gekomen: patiënten, ex-patiënten, naasten en nabestaanden. Een plek waar je mag zijn wie je bent. Waar je afleiding vindt in diverse activiteiten, gesprekken kunt voeren met mensen die écht begrijpen wat je doormaakt, en waar je de ziekte even kunt parkeren om tot rust te komen. Kortom: een ankerplaats.

Van inloophuis tot IPSO centrum

Bij de oprichting in 2003 werd bewust gekozen voor de naam ’t Anker. De stichting begon in het AJOC-gebouw Immitsj aan de Windmolen. In september 2010 verhuisde men naar voetbalvereniging Argon, en sinds 1 oktober 2019 was het centrum gevestigd in het voormalige schoolgebouw De Trekvogel.

In de loop der jaren heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een professioneel centrum, gedragen door vele vrijwilligers. Het biedt psychosociale zorg op maat aan mensen die door kanker zijn geraakt. Die ontwikkeling is nu ook zichtbaar in de naam: ’t Anker is geen inloophuis meer, maar een officieel IPSO centrum. IPSO staat voor Instellingen Psychosociale Oncologie, een brancheorganisatie die centra voor leven met en na kanker ondersteunt. Het keurmerk toont aan dat het centrum voldoet aan specifieke kwaliteitscriteria.

Een nieuwe, prachtige locatie

Bij een nieuwe naam hoort ook een passend pand. Toen duidelijk werd dat De Trekvogel plaats moest maken voor woningbouw, was het even spannend. Maar dankzij de inzet van velen en financiële steun uit de samenleving kon het centrum verhuizen naar een prachtig pand nabij het centrum van Mijdrecht.

Blij en dankbaar

“Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen en we zijn ontzettend blij met het nieuwe onderkomen”, zegt coördinator Margreth de Wit. “Het ligt dichter bij het centrum, is beter bereikbaar en voelt meteen huiselijk aan. We denken dat mensen nu eerder en gemakkelijker binnenlopen. Iedereen is van harte welkom, zonder afspraak. Loop gewoon binnen en wij kijken wat we voor je kunnen betekenen.”

Over de rode loper

Na het doorknippen van het lint liepen alle aanwezigen over de rode loper naar binnen, waar ze werden getrakteerd op heerlijke hapjes en drankjes. De sfeer tijdens de opening was kenmerkend voor wat IPSO centrum ’t Anker wil zijn: een plek voor een praatje, ontspanning, warmte en steun.

IPSO centrum ’t Anker is geopend voor inloop, thee en koffie op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Hetty Kruithof en wethouder Cees van Uden verrichtten officiële opening. Foto: Peter Pos.