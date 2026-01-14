Odes aan Madonna en Oasis in The Shack

Oude Meer – Het concept van de undercoversessies in The Shack is inmiddels welbekend: artiesten uit veelal bekende Nederlandse bands, brengen in een speciaal samengestelde muziekformatie een spectaculaire ode aan ‘de muzikale groten der aarde’. Kwaliteitscovers, die muzikaal perfect neergezet worden. Ben je fan van Madonna? Zorg dan dat je zondagmiddag 18 januari in The Shack bent.

Drummer en sessieleider Chris van der Meer levert altijd een fantastische show en heeft, ook voor deze sessie, weer een geweldige zevenkoppige band om zich heen verzameld en heeft in Anne Postma de perfecte zangeres gevonden die in de huid kruipt van Madonna. Een middag vol hits van Like a Virgin, via Material Girl tot Music en nog veel meer! Kom dansen en meezingen op al die grote hits van The Queen Of Pop! De band bestaat uit: Anne Postma (zang), Niels van der Steenhoven (gitaar), Marc Tromp (basgitaar), Thijmen Oberink (keyboards), Chris van der Meer (drums) en Tessa Bons en Fleur Zuidhoek (backing vocals). Zondag showtime om 16.00 uur, entree 25 euro.

Oasis undercoversessie

Op zondag 25 januari presenteert The Shack een Oasis undercoversessie. Reken op een fenomenaal eerbetoon aan Oasis door een klasse band plus waanzinnige zanger! Reserveren voor concerten is niet verplicht maar wel mogelijk per mail: info@the-shack.info. Kijk voor alle verdere informatie en het volledige programma op: www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Foto: Undercoversessie in The Shack, Oude Meer (aangeleverd).