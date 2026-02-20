OBS Kudelstaart gaat deuren sluiten!

Kudelstaart – De Openbare Daltonschool Kudelstaart gaat haar deuren sluiten. Tijdens een bijeenkomst op 19 februari zijn ouders geïnformeerd over het voorgenomen besluit tot opheffing van de school in ieder geval per 1 augustus 2027. Het besluit is zwaar en emotioneel, zowel voor leerlingen, ouders als het schoolteam, maar volgens het schoolbestuur onvermijdelijk.

Structurele daling

De afgelopen jaren is het aantal ingeschreven leerlingen continu gedaald. Komende schooljaar kunnen nog slechts drie groepen gevormd worden. Door de afname van leerlingen dalen ook de financiële middelen, waardoor het steeds moeilijker wordt om kwalitatief goed onderwijs te blijven verzorgen. De werkdruk stijgt en de onderwijskwaliteit komt onder druk te staan. Het bestuur heeft daarm vastgesteld dat de school moet sluiten. Hoewel de sluitingsdatum formeel pas in augustus 2027 ligt, verwacht de school een versnelling in de uitstroom van leerlingen. Veel ouders zullen zich nu al willen oriënteren op alternatieven. Hierdoor ontstaat het risico op een onwerkbare situatie in het komende schojaar. De school vraagt ouders daarom, hoe moeilijk ook, om hun kind per augustus 2026 in te schrijven op een andere school. Kinderen zullen immers hun schoolloopbaan niet kunnen afronden op OBS Kudelstaart.

Alternatieven in de omgeving

In Kudelstaart en omgeving zijn meerdere opties beschikbaar. Op hetzelfde terrein als OBS Kudelstaart staat de RK Antoniusschool en iets verderop KC De Ruimte. Als de ouders openbaar onderwijs wensen, kunnen ze hun kind inschrijven bij OBS Samen Een in het centrum van Aalsmeer. Voor Dalton-onderwijs staat de dichtstbijzijnde school in Mijdrecht. De overige scholen in Kudelstaart hebben samen met het bestuur afgesproken tot de zomervakantie geen leerlingen over te nemen, zodat OBS Kudelstaart het schooljaar waardig kan afsluiten.

Rol gemeente

De gemeente Aalsmeer heeft de wettelijke taak om te zorgen voor voldoende onderwijshuisvesting en moet binnen een straal van 10 kilometer openbaar onderwijs aanbieden. Met OBS Samen Een wordt aan deze verplichting voldaan. Wanneer OBS Kudelstaart leegloopt, stopt automatisch de rijksbekostiging. Het schoolgebouw blijft eigendom van de gemeente en kan in de toekomst opnieuw worden ingezet voor onderwijs. OBS Kudelstaart fuseerde in 2022 met OBS Samen Een om het openbaar onderwijs in Kudelstaart te behouden. Ondanks de inzet van team en directie, waaronder het behalen van het Daltoncertificaat, is het niet gelukt het leerlingenaantal te stabiliseren. Begin volgend schooljaar zijn er 62 leerlingen bij OBS Kudelstaart.

College begrijpt voornemens

Het voornemen van OBS Kudelstaart na volgend jaar te sluiten, kan op begrip rekenen van het college van burgemeester en wethouders. Sinds 2021 zit de school al onder het minimum-aantal leerlingen van 162 om een school in stand te houden. Het college ziet geen mogelijkheid om openbaar onderwijs in Kudelstaart op een andere manier toch beschikbaar te stellen. “Het college snapt dat dit nieuws voor ouders, leerlingen en leerkrachten van OBS Kudelstaart hard aankomt”, zegt wethouder Bart Kabout van Onderwijs. “Maar we zien ook dat het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten als hebben geprobeerd om OBS Kudelstaart bestaansrecht te geven. Ondanks alle deze inspanningen is het helaas toch niet gelukt. Het liefst wil je een openbare school zo dicht mogelijk in het centrum van Kudelstaart. Tegelijkertijd zien we door de nog steeds dalende leerlingenaantallen bij OBS Kudelstaart geen mogelijkheid om als gemeente zelf een openbare school in Kudelstaart te beginnen die wel aan alle eisen voldoet.” De afspraken die tot nu toe zijn gemaakt tussen de andere scholen en OBS Kudelstaart over het vervolg van leerlingen van de sluitende school krijgen het vertrouwen van het college. “Wij hebben het vertrouwen dat alle huidige en toekomstige leerlingen in Kudelstaart een basisschool kunnen vinden die aansluit bij hun behoefte”, zegt wethouder Bart Kabout. “Wij wensen ouders, leerlingen en leerkrachten veel kracht en wijsheid de komende periode. Namens het college dank ik het bestuur en OBS Kudelstaart voor alles wat zij gedaan hebben en nog doen voor het openbaar onderwijs in Kudelstaart.”

Foto: Leerlingen OBS Kudelstaart in actie voor de Voedselbank en de Dierenambulance (januari 2026, aangeleverd).