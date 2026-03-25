Vinkeveen – In Vinkeveen vond zaterdag 21 maart voor de zevende keer de nostalgische filmmiddag plaats. Dorpshuis De Boei was volledig gevuld met bezoekers die in twee uur tijd genoten van maar liefst zeventien filmpjes uit de jaren ’50 van de vorige eeuw tot 2020.

Hoogtepunten waren onder meer de eerste Vinkeveense feestweek van 1982, ‘Vinkeveense witlof’ van Theo van Kouwen sr., het eerste filmpje van Cees Berkelaar uit 1954; een van de climaxen dit jaar was de kermis van 1988 van filmer Fons Compier. Mede dankzij Historische Vereniging De Proosdijlanden beleefden bezoekers een mooie nostalgische filmische reis terug in de tijd met weer veel herinneringen.

Op de foto: Nostalgische filmmiddag in Vinkeveen. Foto: aangeleverd.