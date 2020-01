Nominatie wethouder Van Duijn voor ‘Beste Bestuurder’

Aalsmeer – Wethouder Robbert-Jan van Duijn is opnieuw genomineerd voor de verkiezingen ‘Beste Bestuurder van 2019’. Vorig jaar kon ook gestemd worden op de nu 32-jarige wethouder in de categorie ‘Beste Bestuurder onder de 40 jaar’. Hij won de titel uiteindelijk niet, maar wie weet gaat de burgemeester van Nieuwkoop in spé nu wel de eer opstrijken. Daarbij is hij afhankelijk van uw/jouw stem.

Het is de elfde keer dat de verkiezing Beste Bestuurder wordt gehouden. In opdracht van Binnenlands Bestuur heeft bureau Necker van Naem een uitgebreid onderzoek gehouden. Hiervoor zijn afgelopen maand alle burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen, commissarissen van de Koning en leden van Gedeputeerde en Provinciale Staten benaderd om deel te nemen aan een online onderzoek.

Vanaf heden kan er gestemd worden op de genomineerden voor naast de titel Beste Bestuurder tevens de titels Beste Bestuurder van een kleine gemeente, Beste Jonge Bestuurder en Best Bestuurde decentrale overheid. De bekendmaking is op donderdag 16 januari tijdens het Binnenlands Bestuur nieuwjaarsevenement in het gemeentehuis van Oss.

Wethouder Robbert-Jan van Duijn wordt vooral gewaardeerd om zijn aanpak rondom de Schipholproblematiek voor Aalsmeer. Door stemmers wordt hij omschreven als een zeer betrokken bestuurder, die midden in de samenleving staat en altijd aan te spreken is. Hij is volgens één van de stemmers in staat om naar de mens achter de cijfers te kijken. Zoals bekend is Robbert-Jan van Duijn door de gemeenteraad van Nieuwkoop voorgedragen voor benoeming tot burgemeester. Op 3 februari wordt hij geïnstalleerd. Tot 23 januari is hij nog wethouder in Aalsmeer en hoopt hij natuurlijk dat veel inwoners hun stem op hem uitbrengen. De ‘concurrentie’ is best groot. De top 10 bestaat naast Van Duijn uit Bart Jaspers Faijer (wethouder in Ommen), Martijn Dadema (burgemeester van Raalte), Ahmed Aboutaleb (burgemeester van Rotterdam), Lot van Hooijdonk (wethouder in Utrecht), Marianne Smitsmans-Burhenne (wethouder in Roermond), Hanke Bruins Slot (gedeputeerde provincie Utrecht), Wim van de Donk (commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant), Rik Grashoff (gedeputeerde provincie Noord-Brabant) en Marinka Mulder (wethouder in Renkum). Stemmen kan via bestebestuurder@necker.nl